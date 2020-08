Las reticencias a usar el transporte público por la pandemia y la consolidación de la eclosión de la conciencia ecológica han propiciado el afianzamiento de la movilidad sostenible, especialmente la urbana, que se materializa en la compra de coches eléctricos o el aumento del servicio de 'carsharing'.

"No todo el mundo puede usar una bicicleta o hay veces en las que los trayectos entre origen y destino no están cubiertos por el transporte público", explica en entrevista con EFE el managing director de Share Now España, David Bartolomé, por lo que las alternativas al vehículo de combustión se diversifican para adaptarse a la sociedad actual.