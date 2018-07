El español Mikel Landa (Movistar) dijo que los dolores de espalda que sufre tras la caída en Roubaix siguen sin remitir, aunque consiguió acabar entre los primeros en Alpe d'Huez.

"Ha sido un día durísimo, la espalda me dolía un montón y lo he pasado mal, aunque al final no sé ni como he conseguido entrar en carrera", manifestó.