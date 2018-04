El español Mikel Landa (Movistar) sacó un balance "muy positivo" en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco a pesar de haber cedido 33 segundos en la general respecto al líder, el francés Julian Alaphilippe, ya que a pesar de no haber tenido las mejores sensaciones logró llegar con los favoritos y salvar un día que "pudo ser una catástrofe".

"Saco un balance muy positivo, ya que a pesar de no haberme sentido bien he podido llegar con el grupo de favoritos, así que tengo que estar contento. Me venía encontrando un poco mal ya desde la subida a Aia y no era capaz de remontar posiciones. He preferido gastar un poco menos en ese tramo final para intentar ir de menos a más en el repecho", dijo Landa en la meta de Zarautz.