El alero estadounidense del Movistar Estudiantes Sylven Landesberg, autor de 48 puntos en la victoria de su equipo contra el Barcelona Lassa (95-100), máxima anotación de un jugador de ACB desde 1994, aseguró a EFE que en el Palau Blaugrana vivió su "momento Messi" en referencia al futbolista argentino.

"Hacer ese partido en Barcelona, en su cancha, realmente sentí que tuve un momento Messi durante unos segundos, todavía creo que lo estoy procesando. No he tenido el tiempo de sentarme y pensar un poco para mí. He tenido muchas llamadas: mis amigos, mi familia... Es guay, muy guay", manifestó el jugador en una entrevista con EFE.