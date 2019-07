Tang apura los últimos granos de arroz de su cuenco antes de volver al trabajo en la obra, no sin antes expresar cierta nostalgia por Sichuan, su tierra natal, situada a unos 2.000 kilómetros de la capital de China.

"No me gusta Pekín, cada vez es más difícil trabajar aquí y el coste de vida es muy alto", cuenta a Efe este obrero, que tras más de diez años viviendo en Pekín no descarta volver a Guangyuan, la ciudad de la que procede.