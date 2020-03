"Buscando vecinos para jugar al bingo, y no pretendo enamorar a nadie pero, ¡ojo!, tengo tres rollos de papel higiénico". Es solo un ejemplo de cómo el coronavirus ha llegado a las aplicaciones de citas como Tinder o Meetic, donde la cuarentena ha cambiado la forma de "ligar".

En Meetic proponen una veintena de preguntas para que los usuarios aprovechen el confinamiento para conocerse mejor como, por ejemplo, "¿A dónde viajaste por última vez?", "¿Estás leyendo algo interesante?", o "¿Con quién de tu familia tienes más confianza?".

Los usuarios no pueden tener citas en persona, pero eso no implica que dejen de interactuar durante la cuarentena. De hecho, en Meetic aseguran que el intercambio de mensajes ha aumentado un 10 % desde que empezó la alerta sanitaria y en Tinder un 25 % esta semana respecto a la pasada.

Sin embargo, varios usuarios consultados por Efe, como Diego, aseguran que apenas están utilizando la aplicación desde que se decretó el estado de alarma porque, según argumenta este joven de 27 años, muchos no buscan "conversaciones de café".

"Se habla de quedar cuando la cuarentena termine. Eso sí, las conversaciones son más aburridas porque hay menos cosas que contar. Piénsalo, un ¿qué tal tu día? tiene siempre la misma respuesta en distintas conversaciones. Todos hemos pasado el día en casa", comenta Pedro, que lleva al menos dos años utilizando este tipo de aplicaciones.

En cambio, las descripciones de los usuarios sí parecen más entretenidas, ya que los nuevos hábitos y realidades que han surgido a raíz de la cuarentena se ven reflejadas en los perfiles, que se valen del humor de lo que ahora ya es común y cotidiano, pero que hace unas semanas no lo era.

"Busco un hombre feminista con el que hablar durante esta dura cuarentena y, ya que estamos, que sea guapo. Fumo. Tengo tierras. Un perro. Antes me reía del coronavirus, ahora estoy encerrada en casa con mis padres", se lee en uno de los perfiles.

En otro, por ejemplo, se hace uso del nuevo valor que el Covid-19 ha otorgado a determinadas cosas: "Tengo alcohol, gel antiséptico y mucho papel higiénico".

De hecho, el propio virus cuenta con su propio perfil en la aplicación de citas en Tinder: "Coronavirus, procedente de Wuhan. Me encanta viajar. ¿Una tarde perfecta? Netflix, mantita, tos, fiebre? No sé, piénsalo", reza su descripción, que han podido ver ya muchos en sus pantallas.

En Meetic afirman que muchos solteros y solteras tienen interés en conocer a alguien "incluso si no se pueden encontrar físicamente hasta dentro de varias semanas", por lo que animan a sus usuarios a "chatear, enviar mensajes o incluso realizar llamadas telefónicas".

Respecto a los mensajes que comparten los usuarios en las aplicaciones, muchas veces son un reflejo de las dos actitudes que la población está tomando frente a la cuarentena: la de ser responsables y quedarse en casa, o la de ser egoístas e intentar saltarse el confinamiento.

Por un lado, Carmen asegura que en una conversación le han llegado a echar "la bronca" por decir que iba a trabajar: "Le dije que iba a la oficina el lunes y me envió un testamento llamándome irresponsable", comenta.

También está la otra cara de la moneda, así lo confirma Ignacio: "Ayer mismo me dijeron de quedar, y le dije que no me quería arriesgar, que además soy asmático y comparto piso", asegura.

Y no se trata de un caso aislado, ya que varios usuarios afirman haber recibido mensajes de este tipo, en los que les ofrecen tener "citas clandestinas" o pasar en una misma casa la cuarentena.

De hecho, algunos lanzan la propuesta directamente en su perfil: "Chico sin Covid-19 busca chica sin el mismo para pasar juntos la cuarentena"; "busco acompañante de teletrabajo y lo que surja" o "Tú, yo, luchando contra el coronavirus, en mi casa, en cuarentena, ¿qué dices?", son algunos de los mensajes que circulan por la aplicación.

Para evitar que esto ocurra, Tinder ha lanzado una advertencia con la que se encuentran en sus pantallas todos los que hacen uso de la aplicación, en la que señalan que este medio es "genial para conocer a gente nueva" pero protegerse del coronavirus es "más importante", por lo que mediante un enlace remiten a los usuarios a las recomendaciones de la Organización Muncial de la Salud (OMS).

La compañía no ofrece datos sobre si ha crecido o no el número de usuarios, pero apuntan que "a medida que una región se ve más afectada por medidas de aislamiento físico, las conversaciones que se establecen son más numerosas y, sobre todo, más largas y entretenidas".

También observan cambios en los términos más utilizados por los usuarios, que desde que comenzó la epidemia han pasado a ser "Quédate en casa", "Estar a salvo", "Distanciamiento social" y "Lávate las manos", siendo "¿Cómo estás?" el único que ha logrado permanecer tras la irrupción del virus.

A partir de esta semana, Tinder ofrecerá a todos los usuarios de forma gratuita y hasta el día 30 de abril una función para conectar con cualquier persona de cualquier lugar del mundo que sea usuario de la aplicación para "salir de la cuarentena de manera virtual" y hablar sobre cómo se está viviendo el aislamiento con personas de otros países.

Está claro que el Covid-19 lo ha cambiado todo, incluida la forma de ligar.

Marta Moreno