El director Lluís Pasqual durante la presentación hoy del "Romancero gitano" con el que regresa y donde ha explicado sobre su salida del Teatro del Soho de Málaga que Antonio Banderas le "necesitó en un momento" y él "no podía decirle que no", pero por edad y trayectoria ahora quiere dedicarse solo a su primer oficio, "que es el de director de escena". EFE/Daniel Pérez

El director Lluís Pasqual ha explicado este jueves sobre su salida del Teatro del Soho de Málaga que Antonio Banderas le "necesitó en un momento" y él "no podía decirle que no", pero por edad y trayectoria ahora quiere dedicarse solo a su primer oficio, "que es el de director de escena".

"Antonio es un actor, básicamente y por definición, y los directores a veces sabemos lo que quiere el actor antes de que éste lo sepa, porque vislumbramos el final. Antonio me necesitó y no podía decirle que no, en un momento en que por edad y trayectoria no quería ocuparme de ninguna institución más. De mis dos oficios quiero dedicarme al primero, que es el de director de escena", ha señalado en rueda de prensa.