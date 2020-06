Lolita Flores ha mamado el escenario desde que nació, ha crecido artísticamente bajo la sombra alargada de sus padres, pero no siempre ha tenido suerte. El teatro le ha dado el lugar que en la música no consiguió. Ahora, en su plenitud, se convierte en productora y acumula éxitos en televisión.

"Me gusta producir. He hecho una productora de teatro, el cielo siempre me manda la señal", explicó en un programa de Telecinco, Lolita Flores, ahora, con su faceta musical en "stand by".