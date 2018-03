Julen Lopetegui, seleccionador español, zanjó la situación de Lucas Hernández, defensa del Atlético de Madrid que jugará finalmente con Francia pese a expresar su deseo de haberlo hecho con España, y aseguró que "no es seleccionable".

"No tengo mucho más que añadir a lo que ha pasado", dijo Lopetegui, preguntado por Lucas. "Me remito a lo que siempre digo, no hablamos de jugadores que no son seleccionables. Tenemos que focalizar el interés y la atención sobre los 24 que están en la lista".