La presidenta de la Federación Española de Remo (FEDEREMO), Asunción Loriente, en el cargo desde febrero, cree que es el momento de analizar "qué se ha hecho mal o por qué no se ha hecho lo suficiente" en la planificación deportiva anterior, que no ha incorporado esta disciplina a los medalleros internacionales.

"Está muy claro que el proyecto deportivo no ha cuajado por el motivo que sea. Yo soy juez árbitro, no técnico o entrenadora, y hay cosas que se me escapan. Pero lo que no se me puede escapar es que si no llegas arriba es porque algo estás haciendo mal, o porque no has hecho lo suficiente por el camino. Es el análisis que tenemos que hacer este año", dijo Loriente en una entrevista con EFE.