El turismo rural y su oferta no masificada se postulan como el gran atractivo de ocio de la nueva normalidad, y los baños de bosque, una práctica sensorial con la flora como protagonista, permiten un contacto directo con el entorno para relajar la mente de la forma más natural.

Del concepto japonés "shinrin-yoku", los baños de bosque promueven adentrarse en la naturaleza con todos los sentidos alerta para disfrutar de los beneficios que ésta aporta a mente y cuerpo, como reducir la ansiedad, mejorar la respiración y el sistema inmunológico o regular los hábitos de sueño.

Además, en España no solo sirven para relajarse y pasar tiempo al aire libre, sino que también son una oportunidad para "establecer una conexión con el entorno", en medio de la rica biodiversidad del país.

"Tenemos una diversidad brutal. Dentro de la Unión Europea somos un reservorio de biodiversidad. ¿Qué ocurre? Que no tenemos los paisajes alpinos, el paisaje verde de otros países. Nuestro paisaje tiene otros colores y a veces nos cuesta hacer entender que el color pajizo de los paisajes ibéricos no solo son naturaleza sino que tienen mucho valor", explican desde Greenpeace España a Efe.

El responsable de la Campaña de Bosques de la entidad, Miguel Ángel Soto, resalta que la naturaleza tiene un "papel desestresante, curativo" que todavía está siendo descubierto por muchos.

"Antes íbamos a las terrazas, y ahora, como hay que estar distanciados, hay mucha más gente paseando en el campo. Esto se suma a algo que se estaba produciendo en España, un movimiento de visitas a bosques", asegura.

Esta práctica terapéutica queda recogida en el libro "Baños de Bosque. 50 rutas para sentir la naturaleza" (Alhenamedia), que se presentará en septiembre en España y en la que incluyen su marco conceptual y medio centenar de recorridos por todo el territorio.

Ha sido desarrollado por el director ejecutivo del Forest Therapy Institute, Alex Gesse; el asesor técnico y responsable de proyectos de la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE), Gorka Altuna; y un equipo de colaboradores, y en el texto proponen opciones de terapia de bosques en lugares con los que ellos mismos sienten "afinidad" y en los que suelen trabajar.

"No es una práctica sustitutiva. Lo que intentamos hacer desde el Instituto es que se convierta en una práctica complementaria de nuestros sistemas de Salud. No es que por su impacto en el sistema inmunológico ya no vas a necesitar ir al médico y no vayas a coger la covid-19", explica a Efe Gesse, quien defiende que esta terapia "no es magia", sino que está sustentada en la ciencia.

El Parque Natural de Collserola (Cataluña), el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama (Madrid), el Parque Natural de las Marismas de Santoña (Cantabria) y el Parque Natural de las Nieves (Islas Canarias) son algunos de los destinos propuestos, con posibilidades no obligatoriamente muy alejadas de las grandes ciudades.

Ester Corrales es enfermera, copropietaria del alojamiento rural Cal Peguera, ubicado en Castell de l'Areny (Barcelona), y directora de Rural Salut, empresa especializada en baños de bosque.

Tanto ella como su socio, Natxo Oñatibia, empezaron a implementar esta terapia en 2015 con personas con problemas de salud para controlar el sueño y de ansiedad, pero, visto el éxito, lo ampliaron años más tarde para todo el público.

"Hacemos baños de bosque para ayuntamientos, empresas, asociaciones con personas con problemas de salud. Nos desplazamos por la comarca pero también lo hacemos en parques urbanos. Es una experiencia que valoramos como muy satisfactoria y muy transversal. Puede haber público familiar, empresarial o con problemas de salud", explica Corrales.

Entafiza la importancia de ir con un guía, "una persona que te ayuda a hacer todo ese proceso de relajación y de conectarte con el bosque" para que el sistema nervioso simpático "baje su ritmo" y "se active el sistema parasimpático".

"Un baño de bosque como tal es una experiencia guiada por un profesional que tiene competencias", asegura Corrales.

Pero disfrutar de la naturaleza ha de ir de la mano de la práctica de un turismo responsable.

Precisamente, la organización SEO/Birdlife recuerda la importancia de que el turismo rural ha de ser "una actividad sostenible y respetuosa con la naturaleza y las poblaciones rurales, a la vez que beneficiosa para su salud", un llamamiento en el que coinciden los implicados para que todos puedan disfrutar del patrimonio natural español.

Por Carlota Ciudad