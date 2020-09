"No hay una asistencia sanitaria adecuada"; "es un cansancio que viene de muchos años de deterioro"; "era una sensación constante de no llegar, de estar dejándote cosas, con mucho miedo a equivocarte". Los médicos madrileños afrontan la segunda ola de coronavirus aún con el miedo en el cuerpo del colapso de la anterior y ante la falta de presupuesto y la excesiva carga asistencial, algunos se plantan y renuncian a sus contratos: "mejor no trabajar que hacerlo de esta forma".

Mientras los casos y las muertes por coronavirus no cesan en España (con más 615.000 infectados y 30.200 fallecidos), Madrid acapara todas las miradas con casi un tercio del total de los afectados.