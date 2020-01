Retrato de la víctima Abdallá Mohamed Dahir, mostrado por su madre y su hermana, durante una entrevista con Efe mantenida el 21 de diciembre de 2019 en Nairobi (Kenia). El 15 de enero de 2019, a las 15.28 horas, el keniano Mahir Riziki, de 25 años, se hacía estallar en pedazos frente a un restaurante del complejo hotelero Dusit D2 en Nairobi. Feisal Ahmed y Abdallá Mohamed Dahir, grandes amigos, se disponían a almorzar en ese mismo instante. El ataque suicida acabó con sus vidas, pero no con su recuerdo. EFE/ Patricia Martínez Sastre

El 15 de enero de 2019, a las 15.28 horas, el keniano Mahir Riziki, de 25 años, se hacía estallar en pedazos frente a un restaurante del complejo hotelero Dusit D2 en Nairobi. Feisal Ahmed y Abdallá Mohamed Dahir, grandes amigos, se disponían a almorzar en ese mismo instante. El ataque suicida acabó con sus vidas, pero no con su recuerdo.

"No hay un día, no pasa un solo día en el que no piense en Abdallá", dice a Efe su madre Fatuma Mohamed, de 53 años, y quien 365 días después recuerda cómo fueron las angustiosas horas que siguieron al atentado terrorista en suelo keniano que reimpulsó al grupo islamista somalí Al Shabab como una amenaza regional.