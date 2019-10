Los nietos de Francisco Franco, de (i a d): Arancha, Merry, Mariola, Carmen, Jaime y Cristobal Martínez Bordiu, siguen el desfile del Regimiento de la Guardia, en el patio de armas, durante la celebración de la onomástica del jefe del estado, el 4 de octubre de 1967. EFE/Arhcivo SPAIN FRANCO ONOMASTICS: MADRID, 04/10/1965.- The grandchildren of the head of State, Francis, Merry, Mariola, Cristobal and Arancha Martínez Bordiú, in celebration of the onomastics of Francisco Franco. EFE/apj