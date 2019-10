"Pensamos que, si un país no piensa en su historia, es como no tener futuro. Tenemos que darle respeto a nuestros héroes que murieron luchando por nuestro país", cuenta a Efe Hui Li (c), decano de la Facultad de Antropología de la Universidad de Fudan. Este centro de estudios es una de las instituciones que cuenta con el proyecto más grande de identificación de restos de soldados, con más de medio millar, que han llegado al laboratorio en distintas circunstancias. En medio de su obsesión por ser protagonista de los avances del futuro, China echa también la vista atrás y cada vez son más las instituciones que están apostando por desenterrar a sus soldados muertos, sin importar la guerra en la que lucharon, y darles una identidad.- EFE/ Paula Escalada Medrano.