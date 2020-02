Los pinos detectan las feromonas sexuales de los insectos para protegerse contra las plagas, según una investigación del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB) que, por primera vez, ha comprobado cómo los árboles se defienden de las puestas de huevos de insectos.

El estudio, que publica la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), se ha centrado en ejemplares jóvenes de pino silvestre y de la mosca Diprion Pini, que infesta habitualmente los bosques de coníferas del hemisferio Norte.