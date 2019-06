El tercer Download Festival madrileño ha arrancado este viernes entre manguerazos contra la canícula, cervezas voladoras y el habitual buen rollo confraternal del rock, pero sobre todo con dos "shows" grandes y preñados de nostalgia protagonizados por Scorpions y Papa Roach.

La asistencia del día servida por la organización, de 22.000 personas, ha revelado no obstante que su poder de convocatoria no ha sido suficiente para igualar las cifras de 2017 y 2018, 33.000 y 34.000 respectivamente, en gran parte por el cartel general y porque las altas temperaturas no han incentivado al comprador de última hora a acercarse hasta la explanada de la Caja Mágica.