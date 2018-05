Luka Doncic, jugador esloveno del Real Madrid y MVP de la Euroliga, torneo que su equipo ganó el domingo, tras derrotar en la final al Fenerbahce turco, no quiso hablar sobre sus planes de futuro, ni de si se marchará la próxima temporada a la NBA, la liga profesional no.

"Aún no sé lo que voy a hacer y no lo voy a decir todavía. Las opciones que barajo las sabemos yo y quienes tenemos que saberlas. Ya me lo he pensado pero todavía no voy a decir nada", declaró ante varias preguntas de los medios.