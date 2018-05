Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, aseguró que no le consta que Jurgen Klopp haya dicho que él es, defensivamente, el punto débil del equipo blanco, pero afirmó que no tiene "nada que demostrar a nadie" y que trabaja "con humildad".

"Me han dicho lo que dijo Klopp, pero no lo he visto salir de su boca y en una final así se sacan cosas que a lo mejor no hay. Pero cada uno tiene su opinión. Yo estoy muy contento con mi trabajo, mis compañeros, entrenador y el club también, al igual que mi selección", destacó.