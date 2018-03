El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vigente campeón del mundo de MotoGP y sexto en la primera jornada del Gran Premio de Catar en el circuito de Losail, aseguró que tiene que ser "realista" y explicó: "No nos podemos poner una venda en los ojos, si mañana acabamos en la primera línea lo podemos considera un éxito".

"He hecho sexto, he apretado y sabemos que este circuito es de los que más nos cuesta a la Repsol Honda y a mí, por eso hay que ser realista y si mañana acabamos en la primera línea lo podemos considerar casi como una 'pole' y si no, intentar estar en segunda línea para no perder el ritmo de los de delante", reconoció Márquez.