El exentrenador del CD Tenerife José Luis Martí ha reconocido hoy que el equipo tiene una "plantilla extraordinaria", de las mejores de la categoría, pero no le ha podido "sacar su mejor rendimiento", aunque ha destacado que las lesiones han lastrado bastante.

"Estoy contento por lo que me transmitió la gente. Saben que me he esforzado al máximo a pesar de que las cosas no han funcionado. Mañana podré despedirme de los jugadores. Desde anoche he recibido muchos mensajes de apoyo", ha manifestado en la rueda de prensa de su despedida.