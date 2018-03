El triatleta español Mario Mola ha afirmado este viernes que le "ilusiona ser tricampeón del mundo", y con ese objetivo afrontará la temporada 2018 tras conquistar dos centros mundiales en 2016 y 2017.

"Nunca me imaginé que podía ser bicampeón del mundo, e intentar una tercera corona no me supone una presión añadida para salir desde el principio con ganas de morder y ganar", ha señalado Mola, en una rueda de prensa celebrada en la Escuela de Hostelería de la Universidad de las Islas Baleares.