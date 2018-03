El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho (i), reacciona junto a su jugador Paul Pogba (c-d), durante un partido por la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Manchester United y el Sevilla FC, en el estadio Old Trafford de la ciudad de Manchester (Reino Unido). EFE

Los goles de Ben Yedder en Old Trafford no solo acabaron con la andanza del Manchester United en Europa, si no que también han reducido el crédito de José Mourinho hasta el punto de que una sola bala le queda al portugués para tocar metal este año.

La eliminación a manos de los sevillistas en la Liga de Campeones y los 16 puntos que separan al United de sus vecinos del Manchester City en la Premier League han provocado que al multimillonario proyecto de los 'Diablos Rojos' solo le quede la oportunidad de ganar la FA Cup (Copa de Inglaterra) esta temporada.