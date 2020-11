Rosa Martínez decidió montar Inter Azafatos, la primera agencia de azafatos para jóvenes con síndrome de Down. EFE/Kai Försterling

Rosa Martínez decidió montar Inter Azafatos, la primera agencia de azafatos para jóvenes con síndrome de Down. EFE/Kai Försterling

Rosa Martínez lleva años dedicándose al mundo de los congresos y eventos en general, es madre de cuatro hijos, uno de ellos con síndrome de Down, y decidió montar la primera agencia de azafatos para jóvenes con esta anomalía genética cuando su propio hijo anunció que quería trabajar como azafato, igual que lo hacía su hermana mayor.

Así nació en Valencia Inter Azafatos, una agencia inclusiva, ya que, según explica en declaraciones a Efe Rosa Martínez, a ella no le parecía "justo" que su hijo Álvaro, por tener síndrome de Down, no pudiera dedicarse a lo que él quisiera.