Pau Gasol, jugador español de los San Antonio Spurs de la NBA, consideró este martes que la temporada recién finalizada ha sido "una de las más eficaces" en su carrera en la liga de baloncesto estadounidense.

"Aunque he jugado un pelín menos de minutos, he acabado bastante satisfecho. Ha sido una de las temporadas más eficaces de mi carrera en la NBA, he sido más pasador, he distribuido más juego y, aunque siempre te gusta aportar más, he intentado hacer lo que se me ha pedido", explicó el pívot en Madrid en una charla sobre baloncesto, innovación y emprendimiento organizada por "123 a Correr Santander".