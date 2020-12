El alcalde de Peralejos de las Truchas, Timoteo Madrid, y el director del Festival 'Greetings from Peralejos', dedicado a Bruce Springsteen, Txema Fernández, han presentado la candidatura del cantante estadounidense, conocido por 'The Boss' (el jefe), al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021.

La afición por la música del "Boss" en este pueblo de Guadalajara se remonta a los inicios de la carrera del cantante y ello llevó a que en el concierto que ofreció Springsteen en Madrid en 2012, un grupo de vecinos de este municipio, con unos 150 censados, acudiera con una pancarta que fue proyectada en varias ocasiones en las pantallas del evento, lo que llevó al artista a preguntar, en plena actuación, "qué quería decir Peralejos".