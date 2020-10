Los actores británicos Hugh Grant (izda) y Bill Nighy presentan el filme "Love Actually". EPA/HERWIG VERGULT/Archivo

Londres, 20 oct (EFE). - "Love Actually", considerada como la película navideña por excelencia de estos últimos años, es declarada por una de sus actrices, la británica Lulu Popplewell, como "Hate Actually", al verla como "cursi y sexista", según declaró en el podcast Almost Famous (Casi Famosos).

Popplewell interpretó con 12 años a la hija de la conocida actriz británica Emma Thompon, Daisy, en el filme de 2003, cuya dirección estuvo a cargo de Richard Curits, guionista británico y famoso por películas como "Notting Hill" o "Cuatro bodas y un funeral" ("Four Weddings and a Funeral").