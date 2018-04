El director técnico de la Federación Española de Atletismo, Ramón Cid, puso su cargo a disposición de la Junta de Gobierno por el error cometido en los Mundiales de Medio maratón de Valencia, pero el órgano directivo le ha ratificado en sus funciones, según ha revelado a EFE el presidente, Raúl Chapado.

"Se ha aclarado todo en la Junta de Gobierno, a la que pertenecemos 34 personas. Ramón dijo que si no tenía la confianza de la Junta se iba y, por supuesto, fue ratificado por todo el mundo", explicó Chapado en relación con el error cometido al no reparar que el número máximo de atletas por país era de cinco, y no de seis, en los recientes Mundiales de medio maratón de Valencia.