La cantante Rosalía durante su actuación esta noche en la segunda jornada del festival O Son do Camiño, que se celebra en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. EFE

El grupo estadounidense The Black Eyed Peas durante su actuación en la segunda jornada del festival O Son do Camiño, que se celebra en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. EFE