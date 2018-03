Los atletas Saúl Ordóñez (i), Ana Peleteiro (c) y Oscar Husillos (d) en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez tras su participación en los Mundiales de Atletismo en pista cubierta de Birmingham. EFE

Saul Ordóñez, bronce en la carrera de 800 metros en los Campeonatos del Mundo en pista cubierta de atletismo disputados en Birmingham (Reino Unido), manifestó este lunes nada más legar a España que consiguió esa medalla "con suerte y ganas".

"He conseguido esta medalla con suerte y ganas. No me lo esperaba. Ha sido una gran sorpresa", comentó a EFE al llegar al aeropuerto de Barajas.