25 may. 2018

EFE Kiev 25 may. 2018

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, destacó el "hambre de seguir ganando" como clave para alcanzar la tercera final consecutiva de la Liga de Campeones, a la que dijo llegan "como miuras" para buscar la decimotercera ante el Liverpool.

"Pueden cambiar nombres del once, pero lo que no debe cambiar es el objetivo, juegue el que juegue que lo haga de la mejor manera posible. Por encima de todo está que Zidane tenga el abanico abierto. No hay lesiones, todos estamos como miuras y hay una motivación extraordinaria. Las dudas del mister hasta el final son buenas", aseguró respecto al equipo titular que pondrá el técnico en la final.