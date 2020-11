"Sueltos de la lengua" es un libro que pone "el uso de español bajo la lupa", y con el que su autora, la presidenta de la Academia Argentina de Letras, Alicia María Zorrilla, busca resaltar con un estilo de "humor gramatical" los errores más comunes a la hora de hablar y escribir para que "se aprenda con una sonrisa".

"Quiero que se aprenda con una sonrisa, este libro 'Sueltos de la lengua' no es un divertimento, es para que con una sonrisa digamos 'yo caigo en este error, me voy a corregir', no es un libro para censurar, es para que se tome conciencia, desde el amor, porque yo respeto a todos los hablantes, y el respeto es amor", afirmó Zorrilla a Efe.