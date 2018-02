El pívot caboverdiano del Real Madrid, Walter Samuel 'Edy' Tavares, se mostró "feliz" y "emocionado" por disputar la Copa del Rey de baloncesto en Gran Canaria, donde se formó como jugador, aseverando que "ganarla aquí sería inimaginable"

"Siento mucha emoción porque nada más llegar aquí me viene muchos recuerdos. Cuando llegué por primera vez no sabía nada de baloncesto. Por eso, ganarla aquí, en un lugar en el que he recibido tanto cariño de la gente y que me consideran casi como un hijo de la isla, sería inimaginable", aseveró.