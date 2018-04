El ghanés Thomas Partey, centrocampista del Atlético de Madrid, declaró este domingo, tras el 1-1 en el derbi frente al Real Madrid y preguntado por un fuera de juego señalado a Vitolo en la primera parte, que "aquí siempre pasan cosas así" y su conjunto tiene que estar "acostumbrado".

"En el campo no lo he visto bien, pero después dicen que no es fuera de juego. Aquí siempre pasan cosas así y tenemos que estar acostumbrados", valoró el futbolista, que afirmó que han "felicitado" al portero Jan Oblak, al que "todo le sale bien".