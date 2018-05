28 may. 2018

EFE París 28 may. 2018

El internacional francés del Barcelona Samuel Umtiti considera que en el club azulgrana "solo se puede progresar" ya que destaca en "las grandes competiciones", un motivo por el que el central espera seguir la próxima campaña.

"Estoy en un club que me permitió jugar cumplir mis sueños. Tengo contrato (hasta 2021), así que para que me vaya, ¡o me tienen que echar, o tomo yo la decisión de irme!", dijo sobre su futuro en una entrevista publicada este lunes por el rotativo "L'Équipe".