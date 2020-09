Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han logrado diseñar un algoritmo que permitirá personalizar el riesgo cardiovascular de una persona sana en función de su edad, tensión arterial, la dieta y varios marcadores cuantificables en análisis de sangre y orina.

La investigación, cuyos resultados publica hoy The Journal of American College of Cardiology (JACC), ha sido coordinada por el director del CNIC, Valentín Fuster, en el marco de un proyecto de investigación junto a la fundación del Banco Santander.