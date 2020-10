Científicos han demostrado que el consumo regular de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 fortalece las membranas del corazón y ayuda a mejorar el pronóstico en caso de que se produzca un infarto de miocardio.

Tal como ha informado Can Ruti, los resultados del estudio, que han liderado investigadores del Hospital y el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), se publica hoy en la revista Journal of the American College of Cardiology.