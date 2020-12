Los hoteles más exquisitos de Marbella, en el sur de España y una de las grandes ciudades turísticas y sinónimo de glamur y lujo en el mundo, se preparan para despedir el año con espléndidas cenas de gala donde se podrán degustar suculentos platos, selectos vinos y los champanes más caros, siempre y cuando se esté dispuesto a pagar entre 250 y 450 euros por persona.

En esta ocasión los asistentes no podrán disfrutar del baile tras tomar las uvas y, como si de Cenicienta se tratase, habrán de regresar a sus casas antes del toque de queda (1:30 horas) impuesto no por el hada madrina del cuento, si no por las autoridades andaluzas como medida de prevención para frenar la pandemia.