"Busco universitaria que no vaya a ir a clase para mis hijos que no tienen cole". Tan solo dos horas después de que el lunes se anunciara el cierre de colegios en Madrid, Sandra publicó este mensaje en un chat. Era el germen de un simbiótico fenómeno: estudiantes metidos a canguros por el coronavirus.

Sandra, finalmente, no tuvo que recurrir a ellos a pesar de que dos vecinas le ofrecieron a sendas sobrinas y una tercera a su hija. Este miércoles está teletrabajando como muchos otros padres, pero a algunos no les queda más remedio que acudir a cuidadores externos porque no pueden dejar de ir o tienen que hacerlo algunos días.