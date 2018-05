5 may. 2018

EFE Sant Joan Despí (Barcelona) 5 may. 2018

Valverde: "¿Griezmann? No sé si Suárez sabe algo, yo no"

El técnico barcelonista Ernesto Valverde no ha querido pronunciarse sobre el futuro fichaje del Atlético Antoine Griezmann por el Barcelona y ha asegurado que desconoce el interés: "No sé si (Luis) Suárez sabe algo, yo no".

Se refiere Valverde a unas declaraciones realizadas por el delantero uruguayo a un medio de su país, en las que aseguraba que se "enorgullecía" que el Barça fichara a jugadores de la calidad de Griezmann como en el pasado ocurrió con Dembélé o con Coutinho.