El español Alejandro Valverde (Movistar) sigue como primer ciclista nacional en la clasificación general en octava posición y para poder mantenerse se tiene que estar "bien colocado" los últimos kilómetros.

"He ido delante porque quería estar bien colocado y que no me pillase ningún posible corte en los últimos kilómetros", ha explicado a la conclusión de la séptima etapa del Tour 2018 en Chartres.