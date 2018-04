Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró máximo respeto por el Juventus y encara la vuelta de cuartos de final como si no disfrutase de tres tantos de ventaja, ya que aseguró que "los grandes clubes no se rinden nunca", llegando a afirmar que es "una final".

"Nosotros no hablamos de favoritos, lo que me interesa es mostrar en el campo y no hablar. Hay que respetar a todos los equipos porque por ejemplo con el partido que hicimos contra el Atlético se pudo perder y como se explica eso, yo no tengo explicación. En una jugada te la lían, por eso hay que respetar al rival, porque los grandes clubes no se rinden nunca. Si estamos metidos desde el minuto uno tenemos posibilidades de pasar, pero hay que demostrarlo", dijo.