Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no ha pedido el fichaje del brasileño Neymar para la próxima temporada, admitió que si llega sería compatible con Cristiano Ronaldo y centrado en la final de la Liga de Campeones, está convencido de que ningún rumor descentrará a su equipo.

"No sé si están discutiendo con Neymar, no lo creo, porque lo que nos importa es lo que estamos haciendo ahora", aseguró preguntado por las informaciones sobre el interés del brasileño de abandonar el PSG. "No he pedido a Neymar, no entro en eso. Tenemos que acabar bien la temporada, el resto se hablará después", añadió.