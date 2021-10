El ministro español de Asuntos Exteriores, Jose Manuel Albares (C) con varios de sus colegas, en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebra este lunes en Luxemburgo. EFE/EPA/JULIEN WARNAND

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este lunes que la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido para salvar el protocolo norirlandés "no debería" interferir en las conversaciones entre Londres y Bruselas sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit.

"No debería, no debería en absoluto. Son dos temas distintos que no tienen absolutamente nada que ver y, es más, son dos negociaciones distintas", declaró el político a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de los Veintisiete que se celebra hoy en Luxemburgo.