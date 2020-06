El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a las empresas que "no abusen" de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) porque no se puede permitir que una medida extraordinariamente positiva "se empañe" con los abusos que se están produciendo y ha advertido de que "luego no valdrán las lamentaciones, el que lo haga lo pagará".

El dirigente de UGT ha hecho estas declaraciones en Mérida, donde celebra hoy la primera reunión que mantiene fuera de Madrid con representantes regionales del sindicato, y les ha pedido a las empresas que reincorporen a los trabajadores que necesitan y no hagan horas extraordinarias con trabajadores en ERTE "no solo porque está prohibido por la ley, sino porque es una indignidad".