El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon planea repartir su segunda sede entre dos ciudades -Washington y Nueva York- en lugar de elegir una única localidad, según adelantaron hoy The Wall Street Journal (WSJ) y The New York Times.

La empresa, que tiene su cuartel general en Seattle (Washington), anunció el año pasado su intención de crear una segunda sede en Estados Unidos, en la que invertirá unos 5.000 millones de dólares y que contará con unos 50.000 trabajadores.