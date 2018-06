"Assassin's Creed: Odyssey" y "The Division 2" lideraron hoy el desembarco en la feria E3 de la compañía francesa Ubisoft, que en su conferencia oficial desveló también detalles de otros videojuegos como "Starlink: Battle for Atlas", "Transference" o "Beyond Good and Evil 2".

E3, la feria de videojuegos más importante del mundo, abrirá sus puertas mañana en Los Ángeles, pero las jornadas previas son las elegidas por las grandes compañías de este sector para anunciar las novedades de su catálogo.