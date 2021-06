El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aclaró este sábado que no vetará el plan de infraestructuras si es aprobado por el Congreso, pese a haber advertido a los republicanos de que no lo firmaría si no va unido a un paquete de gasto social.

En un comunicado, Biden recordó que el jueves durante una rueda de prensa para presentar el acuerdo logrado entre demócratas y republicanos para impulsar un plan de infraestructuras por valor de 1,2 billones de dólares dijo que no lo firmaría si no iba vinculado con el paquete de gasto social.