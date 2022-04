El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (c), llega este miércoles, al Palacio de La Moneda en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, calificó este miércoles de "agresión" la decisión de Rusia de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria y pidió al bloque comunitario transitar hacia energías verdes.

Borrell, quien se encuentra de visita oficial en Chile, dijo que la dependencia europea al gas y al petróleo ruso "ha ido demasiado lejos" y que el anunció de Moscú "no hará sino acelerar que Europa se reconvierta a energías verdes que no creen dependencias y no atenten contra el clima".