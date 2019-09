El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado este lunes en el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que los políticos "tienen que entender" que sin empresas y sin industrias, los países "no van a tener futuro".

Brufau ha recalcado que, sin empresas, "no hay ciencia, no hay tecnología, no hay buenas universidades y no hay empleo de calidad".